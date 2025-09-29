Герцог: "Суд над Нетаниягу стоит завершить внесудебной сделкой"

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что считает правильным завершение судебного процесса над премьер-министром Биньямином Нетаниягу путем достижения внесудебной сделки.

В интервью "Кан Бет" Герцог сказал, что в прошлом неоднократно инициировал переговоры между сторонами по этому вопросу, однако переговоры эти были безуспешными.

"Я не знаю, есть ли шанс на внесудебную сделку в настоящий момент", – добавил глава государства.

Ицхак Герцог заявил, что готов рассмотреть просьбу об амнистии, если такая поступит.

Президент Герцог прокомментировал и назначение Давида Зини на должность главы ШАБАКа. "Я встречался с ним несколько раз после того, как было объявлено о его кандидатуре. У меня сложилось впечатление, что он отдает себе отчет в том, какая ответственность лежит на его плечах в том, что касается обязанности действовать исключительно на благо безопасности государства и в соответствии с государственными ценностями", – сказал президент Герцог.