29 сентября 2025
Израиль

Герцог: "Суд над Нетаниягу стоит завершить внесудебной сделкой"

Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог
время публикации: 29 сентября 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 10:35
Герцог: "Суд над Нетаниягу стоит завершить внесудебной сделкой"
Chaim Goldberg/Flash90

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что считает правильным завершение судебного процесса над премьер-министром Биньямином Нетаниягу путем достижения внесудебной сделки.

В интервью "Кан Бет" Герцог сказал, что в прошлом неоднократно инициировал переговоры между сторонами по этому вопросу, однако переговоры эти были безуспешными.

"Я не знаю, есть ли шанс на внесудебную сделку в настоящий момент", – добавил глава государства.

Ицхак Герцог заявил, что готов рассмотреть просьбу об амнистии, если такая поступит.

Президент Герцог прокомментировал и назначение Давида Зини на должность главы ШАБАКа. "Я встречался с ним несколько раз после того, как было объявлено о его кандидатуре. У меня сложилось впечатление, что он отдает себе отчет в том, какая ответственность лежит на его плечах в том, что касается обязанности действовать исключительно на благо безопасности государства и в соответствии с государственными ценностями", – сказал президент Герцог.

Израиль
