07 сентября 2025
Израиль

Президент Герцог призвал к созданию государственной комиссии по расследованию катастрофы 7 октября

Ицхак Герцог
время публикации: 07 сентября 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 21:12
Президент Израиля Ицхак Герцог
Michael Giladi/Flash90

На конференции общественной организации "Моацат Октобер" ("Совет октября") была показана в записи речь президента Израиля Ицхака Герцога, который говорил о необходимости создания государственной комиссии по расследованию провалов 7 октября.

" Мы должны глубоко изучить провалы и катастрофу – это страшное затмение, чтобы понять, что произошло и извлечь уроки", – сказал президент. Он отметил, что создание государственной комиссии – это "путь закона. Это правильный путь, который существует в израильской правовой системе".

Он добавил, что расследование должно быть поручено "широкой и разнопрофильной группе, включающей специалистов разных областей, как и подобает при расследовании исторической катастрофы такого масштаба".

Израиль
