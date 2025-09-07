Президент Герцог призвал к созданию государственной комиссии по расследованию катастрофы 7 октября

На конференции общественной организации "Моацат Октобер" ("Совет октября") была показана в записи речь президента Израиля Ицхака Герцога, который говорил о необходимости создания государственной комиссии по расследованию провалов 7 октября.

" Мы должны глубоко изучить провалы и катастрофу – это страшное затмение, чтобы понять, что произошло и извлечь уроки", – сказал президент. Он отметил, что создание государственной комиссии – это "путь закона. Это правильный путь, который существует в израильской правовой системе".

Он добавил, что расследование должно быть поручено "широкой и разнопрофильной группе, включающей специалистов разных областей, как и подобает при расследовании исторической катастрофы такого масштаба".