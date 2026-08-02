Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 2 августа, на всей территории страны температура будет выше среднесезонной и выше, чем вчера, очень жарко и душно. После полудня усилится ветер, в основном в горных районах.

В Иерусалиме – 23-34 градусов, в Тель-Авиве – 26-34, в Хайфе – 26-33, в Эйлате – 31-43, в Беэр-Шеве – 24-37, на побережье Мертвого моря – 30-42, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-33, в Ариэле – 24-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-41, на Голанских высотах – 24-40.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 50-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник сохранится очень жаркая погода. Во вторник-четверг температура немного понизится, но будет жарко. В пятницу-субботу – без существенных изменений.