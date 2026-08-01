Трамп попросил Всевышнего благословить американских солдат, ЦАХАЛ приведен в повышенную готовность

Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность к возобновлению военных действий против Ирана. На официальной странице Белого дома в Facebook опубликовано видео встречи Трампа с военнослужащими, пост сопровождается подписью "Господи, благослови наших солдат".

Как сообщил израильский источник 12-му телеканалу, американский президент как никогда готов отдать приказ об ударе по Ирану: "Напряженность достигла пика, ситуация на грани взрыва, однако окончательное решение еще не принято, неясно, привлечет ли он к операции Израиль, и на каком этапе".

По его словам, американский лидер пришел к убеждению, что иранцы просто тянут время, он в ярости и полон разочарования. На повестке дня – удар по энергетической инфраструктуре, который подорвет стабильность режима. Однако это повлечет за собой ответный иранский удар.

Согласно израильским СМИ, ЦАХАЛ приведен в состояние повышенной боеготовности на случай, что израильской армии предстоит принять участие в атаке. При этом израильское руководство полагает: даже если ЦАХАЛ не присоединится к кампании, Иран начнет наносить по Израилю удары.

В то же время комментаторы напоминают: подобная система ведения переговоров с созданием максимального давления на вторую сторону характерна для американского президента. Его воинственные заявления еще не означают, что удар неизбежен. Отдают в этом отчет и иранцы.