x
01 августа 2026
|
последняя новость: 21:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 августа 2026
|
01 августа 2026
|
последняя новость: 21:37
01 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": ХАМАС начал раздавать активистам оружие, чтобы те сохранили его и после "разоружения"

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 01 августа 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 21:42
"Кан": ХАМАС начал раздавать активистам оружие, чтобы те сохранили его и после "разоружения"
0:00 0:00
"Кан": ХАМАС начал раздавать активистам оружие, чтобы те сохранили его и после "разоружения"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Как сообщил новостной редакции "Кан палестинский источник, террористическая группировка ХАМАС начала раздавать своим активистам стрелковое оружие с целью впоследствии выдать это оружие за личное, не подлежащее сдаче. По словам собеседника редакции, группировка не намерена складывать оружие.

О том, что ХАМАС не намерен разоружаться, заявляют и в Израиле. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что достиг с Израилем взаимопонимания в вопросе о соглашении, предусматривающем переход ко второму этапу реализации подготовленного им плана по урегулировании ситуации в секторе Газы.

По его словам, "Совет мира" сможет решить проблему разоружения ХАМАСа, и что в последние дни группировка выразила готовность передать оружие комитету технократов, которому предстоит взять на себя управление сектором.

Согласно саудовскому каналу "Аль-Хадат", Трамп обещал ХАМАСу, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу не сможет сорвать реализацию соглашения, предусматривающего, в том числе, и вывод из Газы подразделений ЦАХАЛа. Сообщение было передано администрацией США ХАМАСу напрямую.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 августа 2026

ЦАХАЛ: уничтожено пять складов оружия террористической организации ХАМАС
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 июля 2026

"Аль-Арабия": США потребуют от Израиля выполнения всех пунктов соглашения по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 июля 2026

Реализация соглашения о разоружении ХАМАСа остается под вопросом