"Кан": ХАМАС начал раздавать активистам оружие, чтобы те сохранили его и после "разоружения"

Как сообщил новостной редакции "Кан палестинский источник, террористическая группировка ХАМАС начала раздавать своим активистам стрелковое оружие с целью впоследствии выдать это оружие за личное, не подлежащее сдаче. По словам собеседника редакции, группировка не намерена складывать оружие.

О том, что ХАМАС не намерен разоружаться, заявляют и в Израиле. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что достиг с Израилем взаимопонимания в вопросе о соглашении, предусматривающем переход ко второму этапу реализации подготовленного им плана по урегулировании ситуации в секторе Газы.

По его словам, "Совет мира" сможет решить проблему разоружения ХАМАСа, и что в последние дни группировка выразила готовность передать оружие комитету технократов, которому предстоит взять на себя управление сектором.

Согласно саудовскому каналу "Аль-Хадат", Трамп обещал ХАМАСу, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу не сможет сорвать реализацию соглашения, предусматривающего, в том числе, и вывод из Газы подразделений ЦАХАЛа. Сообщение было передано администрацией США ХАМАСу напрямую.