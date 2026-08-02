Трамп заявил об отмене удара по Ирану и согласовании параметров сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный удар по Ирану после обращения Тегерана и других стран Ближнего Востока. По его словам, стороны согласовали основные параметры возможной сделки.

Трамп написал в Truth Social, что США были "полностью готовы" к атаке на Иран с применением военной мощи, "которой не видели со времен Второй мировой войны". Однако Иран и другие государства региона попросили Вашингтон воздержаться от удара, поскольку появилась возможность быстро заключить соглашение.

По словам американского президента, договоренности должны предусматривать "немедленное, полное и окончательное открытие Ормузского пролива" и устранение иранской ядерной угрозы. Трамп утверждает, что Израиль присоединился к этому обязательству.

Независимого подтверждения согласования сделки со стороны Ирана или Израиля пока нет. Накануне сообщалось, что Трамп рассматривал возможность новых масштабных ударов по Ирану, а наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман призвал его не допустить дальнейшей эскалации. Тегеран предупреждал, что в случае американской атаки нанесет удары по энергетическим объектам в Израиле и странах Персидского залива.

Незадолго до этого заявления на официальной странице Белого дома в Facebook было опубликовано видео встречи Трампа с военнослужащими, пост сопровождается подписью "Господи, благослови наших солдат".

Израильский источник заявлял 12-му телеканалу, американский президент как никогда готов отдать приказ об ударе по Ирану: "Напряженность достигла пика, ситуация на грани взрыва, однако окончательное решение еще не принято, неясно, привлечет ли он к операции Израиль, и на каком этапе". По его словам, американский лидер пришел к убеждению, что иранцы просто тянут время, он в ярости и полон разочарования. На повестке дня – удар по энергетической инфраструктуре, который подорвет стабильность режима. Однако это повлечет за собой ответный иранский удар.

Согласно израильским СМИ, ЦАХАЛ приведен в состояние повышенной боеготовности на случай, что израильской армии предстоит принять участие в атаке. При этом израильское руководство полагает: даже если ЦАХАЛ не присоединится к кампании, Иран начнет наносить по Израилю удары.

Подобная схема ведения переговоров с созданием максимального давления на вторую сторону характерна для американского президента. Его воинственные заявления еще не означают, что удар неизбежен. Понимают это и иранцы.