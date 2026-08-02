Сегодня в Израиле самый жаркий день с начала лета: местами до 47 градусов

В воскресенье, 2 августа, волна экстремальной жары в Израиле достигнет пика. По прогнозу метеорологической службы, это будет самый жаркий день с начала лета 2026 года. На всей территории страны ожидается тяжелая или экстремальная тепловая нагрузка.

Жарче всего будет в районе озера Кинерет, в северных долинах и Иорданской долине, где температура воздуха может достигнуть 45-47 градусов. Если прогноз оправдается, в районе Кинерета может быть установлен новый температурный рекорд за последние 30 лет. В Араве ожидается до 44-45 градусов, на Голанских высотах, в Галилее, Негеве и северных долинах – 38-42 градуса. В горах, на побережье и в Шфеле температура составит около 34-36 градусов, причем на побережье жара будет сопровождаться высокой влажностью.

Из-за сухой погоды и повышенной опасности пожаров метеослужба опубликовала предупреждения для северных районов, Иорданской долины и Самарии.

По всей стране продолжает действовать запрет на разведение костров и сжигание огня на открытой местности. Запрет вступил в силу 23 июля и будет действовать до полуночи 31 августа. Приготовление пищи на открытой местности разрешено только в специально оборудованных для этого местах и установках.

Министерство здравоохранения призывает по возможности избегать пребывания на солнце и физических нагрузок, пить больше воды и находиться в кондиционируемых помещениях. Особую осторожность должны соблюдать пожилые люди, дети, беременные женщины, страдающие хроническими заболеваниями и принимающие определенные лекарства. Не следует оставлять в закрытом автомобиле детей, пожилых, беспомощных людей или животных.

При высокой температуре тела, горячей и сухой коже, учащенном пульсе, сильной головной боли, головокружении, тошноте, спутанности сознания или потере сознания необходимо немедленно вызвать скорую помощь по телефону 101. Пострадавшего следует перенести в прохладное место и начать охлаждение тела. При подозрении на тепловой удар нельзя давать пострадавшему пить: введение жидкости должно проводиться медицинскими работниками внутривенно.

Первые признаки ослабления жары ожидаются в понедельник, более заметное снижение температуры – во вторник.