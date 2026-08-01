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Израиль

В Нетивоте застрелен известный полиции 40-летний мужчина

Криминал
Израиль
время публикации: 01 августа 2026 г., 22:48 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 22:53
В Нетивоте застрелен известный полиции 40-летний мужчина
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В Нетивоте застрелен известный полиции 40-летний мужчина
Пресс-служба МАДА

Вечером 1 августа в Нетивоте был застрелен 40-летний мужчина, известный полиции как причастный к криминальной деятельности. Спасти его не удалось.

Еще один пострадавший, которому 29 лет, получил легкие ранения и доставлен в больницу.

Полиция сообщила о начале расследования. Проводятся следственные мероприятия. По первоначальной оценке стражей порядка, у инцидента уголовная подоплека.

Израиль
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