В Нетивоте застрелен известный полиции 40-летний мужчина
время публикации: 01 августа 2026 г., 22:48 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 22:53
В Нетивоте застрелен известный полиции 40-летний мужчина
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Вечером 1 августа в Нетивоте был застрелен 40-летний мужчина, известный полиции как причастный к криминальной деятельности. Спасти его не удалось.
Еще один пострадавший, которому 29 лет, получил легкие ранения и доставлен в больницу.
Полиция сообщила о начале расследования. Проводятся следственные мероприятия. По первоначальной оценке стражей порядка, у инцидента уголовная подоплека.