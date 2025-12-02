"Абу Кабир": процедура идентификации останков, переданных из Газы, продолжается

Институт судебной медицины "Абу Кабир" опроверг сообщения о завершении процедуры идентификации останков, переданных из Газы. Эксперты продолжают работать.

По завершении процедуры идентификации вначале будут уведомлены семьи погибших, после чего имя возвращенного заложника будет опубликовано. Не исключено также, что найденные в Газе останки не принадлежат ни одному из оставшихся заложников.

В настоящий момент Израиль ожидает возвращения из Газы останков двух заложников: Рана Гвили (старшины спецназа ЯСАМ, отражавшего нападение террористов в Алумим) и Судтхисака Ринтхалака (гражданина Таиланда, похищенного из Беэри).

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

2 ноября в Израиль были доставлены три гроба с останками полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры, сержанта Оза Даниэля.

4 ноября были возвращены останки Итая Хена, бойца 75-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", похищенного террористами 7 октября 2023 года из горящего танка возле Нахаль Оз и признанного погибшим 10 марта 2024 года.

5 ноября в Израиль из Газы были возвращены останки убитого заложника Джошуа Лойту Моллеля, гражданина Танзании.

7 ноября в Израиль были возвращены останки старшего сержанта резерва Лиора Рудаева.

9 ноября в Израиль были возвращены останки старшего лейтенанта Адара Голдина, убитого и похищенного террористами в 2014 году.

13 ноября были возвращены в Израиль останки Мени (Менахема) Годарда, жителя кибуца Беэри. Он был убит террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года, а его тело было похищено и вывезено в Газу.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.