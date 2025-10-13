После 738 дней плена в Газе: хронология освобождения заложников

Сегодня, в понедельник 13 октября, ожидается освобождение из плена всех оставшихся в живых заложников, которых удерживали террористы в Газе в течение 738 дней – с 7 октября 2023 года. Судя по имеющимся данным, будут освобождены 20 заложников.

Кроме того, в ближайшие дни или недели ожидается передача в Израиль из Газы тел 28 погибших или убитых террористами заложников.

ХРОНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАЛОЖНИКОВ

09:00

Семерых освобожденных заложников везут на базу в Реим, где их ждут близкие.

Официально объявлено, что первые семь освобожденных заложников уже на территории Израиля. Уведомление было опубликовано офисом главы правительства.

Террористы ХАМАСа дали возможность некоторым заложникам, которые еще не переданы "Красному Кресту", увидеть своих близких по видеосвязи. В частности, ХАМАС связался с Эйнав Ценгаукер, матерью заложника Матана Ценгаукера, который должен сегодня выйти на свободу. Телеканал "Кан" показывает кадры этого разговора. Эйнав кричит сыну: "Ты возвращаешься домой... Больше нет войны. Закончилась... Я люблю тебя. Я жду тебя".

08:00

Семьи получили от ЦАХАЛа первые фотографии семерых освобожденных из плена заложников.

Первые семь освобожденных заложников переданы ЦАХАЛу. Они идут самостоятельно и находятся в удовлетворительном состоянии.

ЦАХАЛ ожидает передачу освобожденных заложников на севере сектора Газы.

ЦАХАЛ получил от "Красного креста" сообщение, что ему были переданы 7 израильских заложников. Все заложники идут самостоятельно. ХАМАС запрещает съемку процедуры обмена.

07:00

В первую группу похищенных израильтян, которые будут возвращены сегодня террористами ХАМАСа, входят Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Матан Энгерст, Омри Миран, Алон Оэль, Гай Гильбоа-Далаль.

Близкие освобождаемых заложников прибывают на базу в Реим, около границы Газы.

Террористическая организация ХАМАС опубликовала имена 20 выживших заложников, которых планируется сегодня освободить и передать Израилю. Список не отличается от публиковавшихся ранее. Порядок возвращения пока неясен.

1. Элькана Бухбут

2. Бар Куперштейн

3. Максим Харкин

4. Сегев Кальфон

5. Зив Берман

6. Гали Берман

7. Эйтан Горн

8. Давид Кунио

9. Ариэль Кунио

10. Матан Ангрест

11. Нимрод Коэн

12. Авинатан Ор

13. Алон Оэль

14. Йосеф Хаим Охана

15. Матан Ценгаукер

16. Эвьятар Давид

17. Гай Гильбоа-Далаль

18. Омри Миран

19. Ром Браславски

20. Эйтан Мор

06:00

Для приема освобождаемых заложников подготовлены специальные палаты в больницах "Ихилов" в Тель-Авиве, "Шиба" в Тель а-Шомере, "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Для тяжелых экстренных случаев палаты подготовлены в больницах "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашкелоне, ближайших к сектору Газы.

Последующие этапы

После освобождения живых заложников в Израиль будут переданы останки погибших или убитых террористами заложников. Они будут направлены на опознание в Институт судебной медицины "Абу Кабир" в Тель-Авиве.

Ранее ХАМАС уведомил посредников, что может не располагать полной информацией по всем погибшим заложникам. Согласовано, что в исключительных случаях поиски останков продолжатся после "основной процедуры".

Параллельно идет подготовка к масштабному освобождению из израильских тюрем около 2000 заключенных – жителей Палестинской автономии и Газы. Накануне заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с ХАМАСом, перевели в тюрьмы "Офир" и "Кциот".

Список 250 освобождаемых заключенных "с кровью на руках" (то есть, ответственных за убийства израильтян) доступен по следующей ссылке: https://go.gov.il/is-db. Редакция Newsru.co.il отдельно публиковала список из десяти освобождаемых террористов с наибольшими сроками заключения.

Силы ЦАХАЛа проводят операции в Иудее и Самарии, накануне возвращения сотен освобождаемых заключенных из израильских тюрем. Судя по имеющимся данным, цель операций – удаление символики, прославляющей террор, предупреждение родственников возвращающихся о правилах поведения и т.п.

В Газе действует режим прекращения огня.

США сформировали специальный координационный центр в рамках миссии по контролю за соблюдением достигнутого соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом. Этот центр укомплектован примерно 200 военнослужащими с опытом в сфере транспортировки, планирования, безопасности, логистики и инженерии. Направляться непосредственно в сектор Газы американские военные не будут. Но они будут помогать контролировать выполнение соглашения о прекращении огня и переход к гражданскому правлению в Газе.