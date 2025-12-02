x
02 декабря 2025
Израиль

Террорист, напавший на солдат возле Атерета – араб, проникший из Бейт-Римы

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Теракт
время публикации: 02 декабря 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 11:16
Террорист, напавший на солдат возле Атерета – араб, проникший из Бейт-Римы
Chaim Goldberg/Flash90
Террорист, напавший на солдат возле Атерета – араб, проникший из Бейт-Римы
Карты Генштаба ССР

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала результаты предварительного расследования теракта возле поселка Атерет, в ходе которого легкие ножевые ранения получили двое военнослужащих.

Камеры безопасности, установленные на периметре поселка, зафиксировали приближение подозрительного палестинца, подошедшего к Атерету со стороны деревни Бейт-Рима в окрестностях Рамаллы. На место были вызваны бойцы ЦАХАЛа для проверки.

Военнослужащие подразделения "Цанханим" 101-го батальона задержали подозреваемого для досмотра. Во время досмотра палестинец выхватил нож и ударил ножом двоих солдат, после чего был ликвидирован.

В результате теракта двое военнослужащих получили легкие ножевые ранения, они были эвакуированы для получения медицинской помощи в больницу, их семьи извещены о случившемся.

ЦАХАЛ заблокировал деревни в окрестностях, ведутся оперативные действия.

Палестинские источники сообщили имя террориста – 18-летний Мухаммад Раслан Асмар из Бейт-Римы. О принадлежности террориста к какой-либо террористической организации в настоящий момент не сообщается.

Израиль
