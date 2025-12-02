x
02 декабря 2025
Израиль

Виновник тяжелой аварии в Холоне сдался полиции и был арестован

время публикации: 02 декабря 2025 г., 10:41 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 11:17
Виновник тяжелой аварии в Холоне сдался полиции и был арестован
Olivier Fitoussi Flash90

Полиция сообщила об аресте жителя Тайбе в возрасте примерно 30 лет, который совершил аварию на улице Мифрац Шломо в Холоне и скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшим и не дожидаясь полиции.

Напомним, днем ранее в Холоне столкнулись два автомобиля. 38-летняя женщина, находившаяся за рулем машины, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Находившаяся с ней в автомобиле восьмилетняя девочка получила легкие травмы.

Водитель второго автомобиля вышел из своей машины и скрылся с места происшествия пешком, бросив автомобиль. Сотрудники полиции установили его личность и провели масштабные розыски.

Во вторник, 2 декабря, подозреваемый явился в полицейский участок Тайбе и был задержан.

Израиль
