Виновник тяжелой аварии в Холоне сдался полиции и был арестован

Полиция сообщила об аресте жителя Тайбе в возрасте примерно 30 лет, который совершил аварию на улице Мифрац Шломо в Холоне и скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшим и не дожидаясь полиции.

Напомним, днем ранее в Холоне столкнулись два автомобиля. 38-летняя женщина, находившаяся за рулем машины, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Находившаяся с ней в автомобиле восьмилетняя девочка получила легкие травмы.

Водитель второго автомобиля вышел из своей машины и скрылся с места происшествия пешком, бросив автомобиль. Сотрудники полиции установили его личность и провели масштабные розыски.

Во вторник, 2 декабря, подозреваемый явился в полицейский участок Тайбе и был задержан.