x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 17:53
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Рамат-Гане произошла авария с участием инвалидной мотоколяски

время публикации: 02 декабря 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 17:43
В Рамат-Гане произошла авария с участием инвалидной мотоколяски
Пресс-служба МАДА

На улице Азриэль в Рамат-Гане пожилая женщина не справилась с управлением инвалидной мотоколяской ("кальноит"), врезалась в заграждение, после чего транспортное средство загорелось.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 73-летняя женщина с травмами конечностей была доставлена в больницу "Шиба", вместе с ней в больницу доставлена 5-летняя девочка, получившая легкие травмы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 декабря 2023

70-летний мужчина, ехавший на инвалидной мотоколяске, сбит автомобилем на шоссе 90
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 июля 2021

В результате ДТП на севере Израиля тяжело травмирован пожилой мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 марта 2008

На дорогах страны погибли два человека, шестеро получили ранения