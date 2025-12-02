В Рамат-Гане произошла авария с участием инвалидной мотоколяски

На улице Азриэль в Рамат-Гане пожилая женщина не справилась с управлением инвалидной мотоколяской ("кальноит"), врезалась в заграждение, после чего транспортное средство загорелось.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 73-летняя женщина с травмами конечностей была доставлена в больницу "Шиба", вместе с ней в больницу доставлена 5-летняя девочка, получившая легкие травмы.