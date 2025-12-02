Командующий полицейским округом Шарон встретился с главами местных советов арабского сектора

Командующий полицейским округом Шарон бригадный генерал полиции Эли Пинто провел встречу с главами местных советов арабских населенных пунктов, старейшинами общин, а также командирами отделений полиции в Тайбе, Тире, Кафр-Касеме.

Цель встречи – укрепление сотрудничества между полицией и руководством арабских населенных пунктов, которых правоохранительные органы рассматривают как партнеров в борьбе с преступностью. Эли Пинто рассказал об оперативных действиях в округе.

Пресс-служба полиции сообщила, что главы местных властей приветствовали сам факт проведения подобной встречи. В ходе обсуждения поднимались такие вопросы, как улучшение качества жизни жителей, борьба с насилием, хулиганство на дорогах, незаконное строительство. Также говорилось о необходимости укрепления полицейских отделений и систем безопасности в населенных пунктах.

Подводя итоги, Пинто подчеркнул важность реального, практического сотрудничества с руководством арабского сектора и призвал всех, кто хочет влиять на безопасность в стране, присоединяться к усилиям полиции. Он выразил надежду, что такое взаимодействие будет способствовать единству и принесет долгосрочную пользу всему арабскому населению, которое является неотъемлемой частью израильского общества.