02 декабря 2025
Израиль

Вслед за Либерманом Лапид предлагает лишить преступников избирательных прав

Призыв ультраортодоксов
Еш Атид
Яир Лапид
время публикации: 02 декабря 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 10:17
Вслед за Либерманом Лапид предлагает лишить преступников избирательных прав
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что те, кто уклоняются от службы в ЦАХАЛе должны быть лишены избирательных прав.

В интервью радиостанции 103FM, Лапид заявил, что его партия намерена представить законопроект, согласно которому люди, осужденные за уголовные преступления, будут лишены права голоса. "В США и Великобритании, двух весьма демократических странах, преступники не могут голосовать", – заявил Лапид.

По его словам, право избирать не является абсолютным. "Демократия – это соблюдение баланса между правами и обязанностями", – заявил глава оппозиции.

Он добавил, что поддерживает уже поданный законопроект на эту тему. Имеется в виду законопроект, представленный депутатом Одедом Форером (НДИ).

В то же время, Лапид вновь подчеркнул, что его законопроект не касается арабских жителей Израиля, так как они не получают призывных повесток, а значит не являются нарушителями закона.

