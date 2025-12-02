Вслед за Либерманом Лапид предлагает лишить преступников избирательных прав

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что те, кто уклоняются от службы в ЦАХАЛе должны быть лишены избирательных прав.

В интервью радиостанции 103FM, Лапид заявил, что его партия намерена представить законопроект, согласно которому люди, осужденные за уголовные преступления, будут лишены права голоса. "В США и Великобритании, двух весьма демократических странах, преступники не могут голосовать", – заявил Лапид.

По его словам, право избирать не является абсолютным. "Демократия – это соблюдение баланса между правами и обязанностями", – заявил глава оппозиции.

Он добавил, что поддерживает уже поданный законопроект на эту тему. Имеется в виду законопроект, представленный депутатом Одедом Форером (НДИ).

В то же время, Лапид вновь подчеркнул, что его законопроект не касается арабских жителей Израиля, так как они не получают призывных повесток, а значит не являются нарушителями закона.