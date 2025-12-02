Операция ЦАХАЛа в Рамалле и Хевроне: закрыты офисы UAWC, связанной с НФОП

В ходе оперативной деятельности ЦАХАЛа в Рамалле и Хевроне были закрыты филиалы палестинской организации UAWC, связанной с террористической организацией "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП). Оборудование и документация изъяты.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, военнослужащие бригад "Биньямин" и "Иегуда" провели обыски в филиалах UAWC в Рамалле и Хевроне, изъяли материалы подстрекательского характера, задержали восемь разыскиваемых и еще 14 подозреваемых в террористической деятельности.

Было также изъято оборудование и деньги (примерно 700 тысяч шекелей), которые предположительно использовались для финансирования террора. Главные двери филиалов были опечатаны.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается: организация UAWC, позиционирующая себя как помогающую сельскому хозяйству, фактически служит организационным подразделением террористической организации НФОП и занимается продвижением подстрекательства к террору, вербовкой и передачей средств на финансирование террористической деятельности в рамках организации.

Часть высокопоставленных членов организации в прошлом принимали активное участие в террористических атаках и публично высказывались в поддержку террора.

Кроме того, в 2021 году организация была признана террористической, сотрудничающей с НФОП, и поэтому была запрещена законом.