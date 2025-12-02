x
Израиль

СМИ: приближенные Нетаниягу оказывают давление на депутатов, возражающих против закона о призыве

Призыв ультраортодоксов
Ликуд
время публикации: 02 декабря 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 11:20
СМИ: приближенные Нетаниягу оказывают давление на депутатов, возражающих против закона о призыве
Chaim Goldberg/Flash90

Приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу оказывают давление на депутатов от "Ликуда", возражающих против закона о призыве. Как сообщает Walla, депутаты, заявившие о своем возражении против этого законопроекта, получили телефонные звонки с намеками на последствия, если продолжат препятствовать утверждению законопроекта.

Как пишет Walla, на модераторов WhatsApp групп "Ликуда", критикующих законопроект, также оказывается давление с требованием прекратить влиять на депутатов Кнессета.

В политической системе нет единого мнения по поводу перспектив утверждения законопроекта, представленного депутатом Боазом Бисмутом. Бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн сказал в эфире "Кан РЭКА", что есть группа депутатов, возражающих против законопроекта, однако невозможно предсказать, как они проголосуют в Кнессете.

Основная критика звучит со стороны депутатов в "Ликуде" и в партии "Ционут Датит".

Израиль
