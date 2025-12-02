Внимание, розыск: пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего, жизни и благополучию которого угрожает опасность. Пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона. В последний раз его видели три недели назад, 12 ноября, в Рамат-Гане, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, светлые короткие волосы, карие глаза, рост 170 см.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Илана, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Реховота по телефону 08-9371444.