x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 17:53
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона

Полиция
Розыск
время публикации: 02 декабря 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 16:23
Внимание, розыск: пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего, жизни и благополучию которого угрожает опасность. Пропал 31-летний Илан Кауфман из Кирьят-Экрона. В последний раз его видели три недели назад, 12 ноября, в Рамат-Гане, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, светлые короткие волосы, карие глаза, рост 170 см.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Илана, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Реховота по телефону 08-9371444.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook