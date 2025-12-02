Иск против изменения состава комиссии по отбору судей рассмотрят все судьи БАГАЦа

Иски против закона об изменении состава комиссии по отбору судей, предполагающего большее участие политических представителей, рассмотрят все действующие в настоящий момент судьи Верховного суда.

Как отмечает "Гаарец", речь идет о первом за последние годы случае рассмотрения исков полным составом БАГАЦа.

Предыдущий прецедент был в июле 2023 года, когда БАГАЦ рассматривал отмену так называемого "принципа разумности" – как и в том случае, речь идет об изменении Основного закона.

Напомним, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара ранее попросила БАГАЦ отменить закон об изменении состава комиссии по отбору судей, называя его "неконституционным".

Напомним, речь идет о законе, утвержденном в марте текущего года. Согласно этому закону, в комиссии по назначению судей будет девять членов – председатель Верховного суда и двое судей Верховного суда, министр юстиции и еще один министр по выбору правительства, депутат от оппозиции, депутат от коалиции, адвокат с опытом не менее 10 лет работы по выбору коалиции и такой же адвокат по выбору оппозиции. Таким образом, фактически, в комиссии будут трое судей, четверо представителей коалиции и двое представителей оппозиции.

Кроме того, закон лишает судей Верховного суда права вето на назначения в Верховный суд. По новым правилам, для назначения в Верховный суд достаточно пяти голосов, по меньшей мере один из которых будет голосом оппозиции и по меньшей мере один – голосом коалиции. Для назначения в другие инстанции будет требоваться по меньшей мере один голос коалиции, один голос оппозиции и один голос судей. Закон должен вступить в силу начиная со следующего созыва Кнессета.

Сразу после голосования Объединение за гражданские права и партия "Еш Атид" подали иск в БАГАЦ с требованием отменить закон. Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара также заявила, что не будет защищать закон в суде как неконституционный.

В своем письме в БАГАЦ Баарав-Миара утверждает, что изменение состава комиссии по выбору судей является вытеснением профессиональных критериев в угоду политическим соображениям. "Они стремятся закрепить превращение процедуры отбора судей в политический процесс, в котором определяется баланс между политическими лагерями вместо ориентации на обеспечение профессиональной, государственной и независимой судебной системы", – утверждает Баарав-Миара.