В Нагарии во время купания в море погиб мужчина

В ночь на 2 декабря парамедики службы "Маген Давид Адом", прибывшие по вызову на пляж в Нагарии, были вынуждены констатировать смерть 43-летнего мужчины, которого вытащили из моря.

Обстоятельства гибели этого человека уточняются.

Напоминаем: купальный сезон закончился, спасателей на пляжах нет, купание в море запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.