В Нагарии во время купания в море погиб мужчина
время публикации: 02 декабря 2025 г., 01:00 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 05:20
В ночь на 2 декабря парамедики службы "Маген Давид Адом", прибывшие по вызову на пляж в Нагарии, были вынуждены констатировать смерть 43-летнего мужчины, которого вытащили из моря.
Обстоятельства гибели этого человека уточняются.
Напоминаем: купальный сезон закончился, спасателей на пляжах нет, купание в море запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.