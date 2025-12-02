x
|
В Нагарии во время купания в море погиб мужчина

время публикации: 02 декабря 2025 г., 01:00 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 05:20
В Нагарии во время купания в море погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

В ночь на 2 декабря парамедики службы "Маген Давид Адом", прибывшие по вызову на пляж в Нагарии, были вынуждены констатировать смерть 43-летнего мужчины, которого вытащили из моря.

Обстоятельства гибели этого человека уточняются.

Напоминаем: купальный сезон закончился, спасателей на пляжах нет, купание в море запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

