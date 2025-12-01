Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в результате "автомобильного теракта" возле Хеврона пострадала военнослужащая. Она доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Ее семья уведомлена.

Вечером 1 декабря на перекрестке Иегуда водитель автомобиля с палестинскими номерами направил машину на израильских военных. В результате наезда была легко травмирована девушка-военнослужащая. Солдаты открыли огонь по машине, было зафиксировано попадание, но водителю удалось скрыться.

Ведется розыск террориста. На дорогах развернуты блокпосты.