01 декабря 2025
В результате "автомобильного теракта" возле Хеврона пострадала военнослужащая

время публикации: 01 декабря 2025 г., 23:46 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 23:59
В результате "автомобильного теракта" возле Хеврона пострадала военнослужащая
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в результате "автомобильного теракта" возле Хеврона пострадала военнослужащая. Она доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Ее семья уведомлена.

Вечером 1 декабря на перекрестке Иегуда водитель автомобиля с палестинскими номерами направил машину на израильских военных. В результате наезда была легко травмирована девушка-военнослужащая. Солдаты открыли огонь по машине, было зафиксировано попадание, но водителю удалось скрыться.

Ведется розыск террориста. На дорогах развернуты блокпосты.

