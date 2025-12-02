Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 2 декабря, температура существенно не изменится и будет немного выше среднесезонной, малооблачно, без осадков.

В Иерусалиме – 10-20 градусов, в Тель-Авиве – 13-23, в Хайфе – 14-22, в Эйлате – 17-24, в Беэр-Шеве – 10-23, на побережье Мертвого моря – 16-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 11-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-22, на Голанских высотах – 10-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду – переменная облачность. В четверг-пятницу – малооблачно, повышение температуры. В субботу – дожди. В воскресенье-понедельник – резкое похолодание, дожди с грозами.