В Шхеме разрушают дом террориста, подорвавшего автобусы в Бат-Яме и Холоне

Израильские военные в Шхеме, в районе Заатар, проводят операцию по разрушению дома террориста Абд аль-Карима Снубара, признанного виновным в организации 20 февраля 2025 года подрывов бомб в автобусах в Бат-Яме и Холоне. Жители дома предварительно были эвакуированы.

В конце октября военная прокуратура предъявила обвинительное заключение Абд аль-Кариму Снубару, задержанному за организацию 20 февраля 2025 года подрывов бомб в автобусах в Бат-Яме и Холоне. В обвинительном заключении отмечалось, что в деле есть и другие подозреваемые. Но главным обвиняемым является Снубар. Следствием установлено, что Абд аль-Карим Снубар изготовил несколько мощных взрывных устройств с дополнительными поражающими элементами для совершения теракта. Пять бомб он заложил в четыре автобуса в Бат-Яме и Тель-Авиве, запланировав приведение их в действие на разное время. Некоторые из установленных им устройств взорвались ночью, когда автобусы были пустыми. Остальные устройства были обнаружены и обезврежены.

Террорист скрывался на территории Палестинской автономии, где был задержан 23 июля 2025 года. Установлено, что после провала первоначального плана обвиняемый планировал совершить теракт в Тель-Авиве. Для этого он нашел сообщников и изготовил дополнительные взрывные устройства. Из-за ареста обвиняемый не успел осуществить задуманное.

По ходатайству военной прокуратуры военный суд вынес постановление о заключении под стражу обвиняемого до окончания судебного разбирательства по его делу. Остальным участникам нападения предъявлены дополнительные обвинения.