x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 07:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 07:11
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Шхеме разрушают дом террориста, подорвавшего автобусы в Бат-Яме и Холоне

Иудея и Самария
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 02 декабря 2025 г., 06:07 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 06:11
В Шхеме разрушают дом террориста, подорвавшего автобусы в Бат-Яме и Холоне
Avshalom Sassoni/Flash90

Израильские военные в Шхеме, в районе Заатар, проводят операцию по разрушению дома террориста Абд аль-Карима Снубара, признанного виновным в организации 20 февраля 2025 года подрывов бомб в автобусах в Бат-Яме и Холоне. Жители дома предварительно были эвакуированы.

В конце октября военная прокуратура предъявила обвинительное заключение Абд аль-Кариму Снубару, задержанному за организацию 20 февраля 2025 года подрывов бомб в автобусах в Бат-Яме и Холоне. В обвинительном заключении отмечалось, что в деле есть и другие подозреваемые. Но главным обвиняемым является Снубар. Следствием установлено, что Абд аль-Карим Снубар изготовил несколько мощных взрывных устройств с дополнительными поражающими элементами для совершения теракта. Пять бомб он заложил в четыре автобуса в Бат-Яме и Тель-Авиве, запланировав приведение их в действие на разное время. Некоторые из установленных им устройств взорвались ночью, когда автобусы были пустыми. Остальные устройства были обнаружены и обезврежены.

Террорист скрывался на территории Палестинской автономии, где был задержан 23 июля 2025 года. Установлено, что после провала первоначального плана обвиняемый планировал совершить теракт в Тель-Авиве. Для этого он нашел сообщников и изготовил дополнительные взрывные устройства. Из-за ареста обвиняемый не успел осуществить задуманное.

По ходатайству военной прокуратуры военный суд вынес постановление о заключении под стражу обвиняемого до окончания судебного разбирательства по его делу. Остальным участникам нападения предъявлены дополнительные обвинения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

Предъявлены обвинения террористу, подорвавшему автобусы в Бат-Яме и Холоне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 мая 2025

Теракт в Самарии: убита израильтянка, врачи борются за жизнь ее ребенка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2025

Взрывы и бомбы в автобусах в Гуш-Дане. Подробности