Полиция допросила правого активиста Мордехая Давида

Полиция вызвала на допрос правого активиста Мордехая Давида после того, как на прошлой неделе он заблокировал автомобиль бывшего председателя Верховного суда Аарона Барака, а вчера вечером опубликовал видео, на котором он блокирует машину бывшего премьер-министра Эхуда Барака.

Перед беседой со следователями Мордехай Давид заявил, что гордится своими поступками, так как считает Аарона Барака "самым большим диктатором, который когда-либо был у еврейского народа".

Мордехай Давид подозревается в нарушении общественного порядка.

Ранее СМИ сообщали, что полиция вызвала правого активиста на допрос, а спустя два часа отменила встречу.