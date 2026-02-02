x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 00:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 00:05
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция допросила правого активиста Мордехая Давида

Полиция
Акции протеста
время публикации: 02 февраля 2026 г., 00:05 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 00:05
Полиция допросила правого активиста Мордехая Давида
Avshalom Sassoni/Flash90

Полиция вызвала на допрос правого активиста Мордехая Давида после того, как на прошлой неделе он заблокировал автомобиль бывшего председателя Верховного суда Аарона Барака, а вчера вечером опубликовал видео, на котором он блокирует машину бывшего премьер-министра Эхуда Барака.

Перед беседой со следователями Мордехай Давид заявил, что гордится своими поступками, так как считает Аарона Барака "самым большим диктатором, который когда-либо был у еврейского народа".

Мордехай Давид подозревается в нарушении общественного порядка.

Ранее СМИ сообщали, что полиция вызвала правого активиста на допрос, а спустя два часа отменила встречу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2026

Отменен вызов на допрос правого активиста Мордехая Давида
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 января 2026

Правый активист блокировал машину судьи Барака, левая активистка бросила углем в министра