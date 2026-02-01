x
01 февраля 2026
Израиль

Отменен вызов на допрос правого активиста Мордехая Давида

Полиция
Расследование
Эхуд Барак
время публикации: 01 февраля 2026 г., 10:59 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 10:50

Полиция отменила вызов на допрос правого активиста Мордехая Давида. Как сообщает "Кан", он был вызван в полицию в связи с попыткой перекрыть движение автомобилю бывшего премьер-министра Эхуда Барака.

Ранее Мордехай Давид предпринял аналогичную акцию в отношении бывшего главы Верховного суда Аарона Барака.

Через несколько часов после вызова на допрос, полиция отменила вызов без объяснения причины.

Эхуд Барак заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что действия Мордехая Давида его не беспокоят. "Этот человек немного хулиган, немного шпана, немного клоун", – сказал Барак.

"Полиция, по сути, захвачена. Крайне невысок шанс, что она серьезно будет этим заниматься ", – сказал бывший премьер-министр.

Израиль
