Отменен вызов на допрос правого активиста Мордехая Давида

Полиция отменила вызов на допрос правого активиста Мордехая Давида. Как сообщает "Кан", он был вызван в полицию в связи с попыткой перекрыть движение автомобилю бывшего премьер-министра Эхуда Барака.

Ранее Мордехай Давид предпринял аналогичную акцию в отношении бывшего главы Верховного суда Аарона Барака.

Через несколько часов после вызова на допрос, полиция отменила вызов без объяснения причины.

Эхуд Барак заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что действия Мордехая Давида его не беспокоят. "Этот человек немного хулиган, немного шпана, немного клоун", – сказал Барак.

"Полиция, по сути, захвачена. Крайне невысок шанс, что она серьезно будет этим заниматься ", – сказал бывший премьер-министр.