ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 02 февраля 2026 г., 14:13 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 14:19
Армия обороны Израиля подтвердила, что 1 февраля в районе Харуфа, на юге Ливана, был ликвидирован Али аль-Хади аль-Хакани – террорист "Хизбаллы", считавшийся специалистом по ПВО.
"Аль-Хакани в последнее время участвовал в попытках восстановления военной инфраструктуры, принадлежащей системе ПВО "Хизбаллы"", – заявляет ЦАХАЛ.
Также подтверждается, что 2 февраля в районе Ансария, на юге Ливана, был ликвидирован террорист, участвовавший в попытке восстановления военной инфраструктуры "Хизбаллы".