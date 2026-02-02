ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Армия обороны Израиля подтвердила, что 1 февраля в районе Харуфа, ​​на юге Ливана, был ликвидирован Али аль-Хади аль-Хакани – террорист "Хизбаллы", считавшийся специалистом по ПВО.

"Аль-Хакани в последнее время участвовал в попытках восстановления военной инфраструктуры, принадлежащей системе ПВО "Хизбаллы"", – заявляет ЦАХАЛ.

Также подтверждается, что 2 февраля в районе Ансария, на юге Ливана, был ликвидирован террорист, участвовавший в попытке восстановления военной инфраструктуры "Хизбаллы".