Правительство намерено легализовать более 140 ферм в Иудее и Самарии

Министр обороны Исраэль Кац в своем видеообращении к участникам конференции по вопросу сельскохозяйственных ферм в Иудее и Самарии, организованной советом Мате Биньямин, сообщил о намерении правительства урегулировать статус более 140 ферм в рамках укрепления поселенчества и борьбы с попытками палестинцев закрепиться в регионе. Кац заявил, что продвигает эту программу при поддержке главы правительства Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича.

Как сообщает в понедельник, 2 февраля, INN, в своем видеовыступлении Исраэль Кац выразил широкую поддержку проекту сельскохозяйственных ферм на территориях, назвав их создание "истинным сионизмом и глубокой приверженностью Земле Израиля".

Министр обороны поблагодарил жителей ферм за то, что они "живут в непростых условиях и защищают территории и будущее всего региона". Он отметил, что благодаря антитеррористическим операциям в лагерях террора на севере Самарии масштабы террористической деятельности снизились на 80%. Кац также напомнил о продвижении процедуры легализации 69 новых и восстановленных поселений в Иудее и Самарии, включая Санур, Хомеш, Ганим и Кадим.