Иранские СМИ: переговоры с США состоятся в ближайшие дни

Как сообщает иранское агентство "Тасним", в ближайшие дни состоятся переговоры между американской и иранской делегациями, которые будут возглавлять, соответственно, спецпредставитель президента США Стивен Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Согласно агентству Fars, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал санкцию на обсуждение с американцами вопросов, связанных с ядерной программой Исламской республики. Однако напомним, что окончательное решение по данному вопросу принимает верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Агентство Reuters цитирует турецкий источник, по словам которого, переговоры пройдут в Турции.

Как сообщил минувшим днем Axios со ссылкой на официального американского представителя, администрация США задействовала несколько каналов, чтобы сообщить Ирану о готовности начать переговоры.

Согласно публикации, турецкие, египетские и катарские посредники ведут закулисную деятельность, чтобы организовать в ближайшие дни американо-иранскую встречу в Анкаре. Делегацию США должен возглавить специальный представитель президента Стивен Виткофф.

Фундаментом для усилий Катара, Турции и Египта стала успешная посредническая миссия этих стран по достижению перемирия в секторе Газы. В то же время неясно, согласится ли на переговоры Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.