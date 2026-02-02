x
Израиль

Зарегистрированный секс-преступник обвиняется в домогательствах к подростку в Нетании

Сексуальное насилие
Прокуратура
Нетания
время публикации: 02 февраля 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 14:06
Зарегистрированный секс-преступник обвиняется в домогательствах к подростку в Нетании
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в мировой суд Нетании обвинительное заключение против 39-летнего Нира Джуби, находящегося под надзором в связи с совершенными им ранее преступлениями сексуального характера. Он обвиняется в сексуализированном насилии в отношении 15-летнего подростка на центральной автобусной станции в Нетании.

По данным обвинительного заключения, Джуби шел за подростком по автобусной станции, разглядывая его, а также причмокивал губами и облизывался, отпуская комплименты внешности мальчика. Все это вызывало у подростка чувство дискомфорта. После этого обвиняемый встал перед стеклянной дверью и, глядя на несовершеннолетнего, совершил в отношении мальчика непристойный акт.

Затем обвиняемый направился в сторону общественного туалета, жестом приглашая подростка следовать за ним (пострадавший проигнорировал это). После того, как подросток сел на автобус, Нир Джуби подошел к водителю и спросил о маршруте поездки, продолжая пристально смотреть на подростка.

В обвинительном заключении подчеркивается, что все эти действия обвиняемый совершил, несмотря на наложенные на него ограничения, запрещающие ему, в частности, вступать в контакт с несовершеннолетними. Прокуратура просит суд продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.

