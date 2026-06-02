Нетаниягу: "На восстановление севера страны выделены 20 миллиардов шекелей"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на заседании правительства после утверждения масштабных планов развития северного региона, что сегодняшние решения являются "историческими".

Девятикилометровая полоса вдоль ливанской границы получит инвестиции в укрепление поселков, средства пойдут на инфраструктуру, строительство жилья и защитных сооружений.

"Мы вернем северу и безопасность, и процветание, люди потянутся туда", - цитирует слова премьера его пресс-служба. Нетаниягу провел параллель с югом страны, который, по его словам, переживает сегодня бурный рост вопреки прежним скептическим прогнозам.

Премьер также пообещал решить проблему дронов, заявив, что лучшие умы Израиля и за его пределами уже работают над этим.

Общий объем вложений в северные районы составит 20 миллиардов шекелей, из которых выделение 13 миллиардов было утверждено сегодня в дополнение к 7 миллиардам, выделенным ранее.

Отметим, что ранее ведущие израильские СМИ сообщили, что в специальном совещании правительства, посвященном северу, приняли участие только трое министров. Биньямин Нетаниягу пропустил начало совещания, но присоединился к собравшимся позднее.