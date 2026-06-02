На заседании правительства, посвященном помощи северу, присутствовали только трое министров

В канцелярии премьер-министра состоялось специальное заседание правительства, посвященное программе помощи населенным пунктам на севере страны, пострадавшим в результате обстрелов "Хизбаллы".

Корреспондент 13-го телеканала Михаэль Шемеш сообщил, что на заседании присутствовали только трое министров. Не присутствовал на обсуждении и глава правительства Биньямин Нетаниягу.

В своем Телеграм-канале Шемеш написал: "Какая жалкая попытка обмануть жителей севера, и какое пренебрежение со стороны членов правительства!"