Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 2 июня, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В Изреэльской долине, на побережье Средиземного моря, в Шфеле и на северо-западе Негева туман в ночное время.

В Иерусалиме – 15-28 градусов, в Тель-Авиве – 19-27, в Хайфе – 18-26, в Эйлате – 24-38, в Беэр-Шеве – 16-32, на побережье Мертвого моря – 22-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-27, в Ариэле – 15-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-31, на Голанских высотах – 17-32.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В среду-пятницу ожидается постепенное повышение температуры. В субботу-воскресенье температура понизится. В понедельник – без существенных изменений.