Сигналы тревоги на севере Израиля: ракетный обстрел и проникновение БПЛА

В 1:24 2 июня в ряде населенных пунктов недалеко от границы с Ливаном прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел.

В 1:35-1:38 тревога в Галилее. Ракетный обстрел.

В 1:46-1:47 сигналы тревоги на границе с Ливаном. Проникновение БПЛА и попытки перехвата.

ЦАХАЛ заявил о перехвате двух ракет и о падении беспилотника. Сведений о пострадавших не поступало.