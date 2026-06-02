Трамп в интервью ABC: соглашение о продлении прекращения огня с Ираном может на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил ABC, что соглашение о продлении прекращения огня с Ираном и повторном открытии Ормузского пролива может быть достигнуто уже на следующей неделе.

В телефонном разговоре с корреспондентом ABC Трамп сказал, что переговоры "выглядят хорошо". По его словам, сегодня возник "небольшой сбой", но он "очень быстро его решил". "Я поговорил с "Хизбаллой" и сказал им не стрелять, потом поговорил с Биби и сказал ему не стрелять, и они оба перестали стрелять друг в друга", – заявил президент США.

Трамп также сказал ABC, что мирное соглашение с Ираном "может быть даже лучше военной победы". "Это непросто. Вы говорите об очень большой стране с огромной враждебностью. Это нелегко для них и нелегко для нас, но мы получаем то, что нам нужно", – заявил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что США и Иран обсуждают проект меморандума о продлении прекращения огня, восстановлении свободы судоходства через Ормузский пролив и возобновлении переговоров по иранской ядерной программе.