Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о разделении должности юрсоветника правительства
время публикации: 02 июня 2026 г., 04:53 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 05:56
Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о разделении должности юридического советника правительства. За законопроект проголосовали 65 депутатов, против – 47.
Законопроект будет возвращен в конституционную комиссию Кнессета для подготовки ко второму и третьему чтениям.
В рамках законопроекта предлагается разделить полномочия юридического советника правительства между двумя должностными лицами: юридическим советником правительства и генеральным прокурором. Таким образом, функции правового консультирования правительства и руководство системой уголовного преследования должны быть разведены.