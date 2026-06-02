Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о разделении должности юрсоветника правительства

Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о разделении должности юридического советника правительства. За законопроект проголосовали 65 депутатов, против – 47.

Законопроект будет возвращен в конституционную комиссию Кнессета для подготовки ко второму и третьему чтениям.

В рамках законопроекта предлагается разделить полномочия юридического советника правительства между двумя должностными лицами: юридическим советником правительства и генеральным прокурором. Таким образом, функции правового консультирования правительства и руководство системой уголовного преследования должны быть разведены.