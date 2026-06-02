В первом чтении одобрен роспуск Кнессета 25-го созыва

Законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва был одобрен на пленарном заседании большинством голосов: за роспуск проголосовали 106 депутатов (из 120), голосовавших "против" не было.

Дата выборов будет назначена после принятия законопроекта во втором и третьем чтениях.

На данный момент предполагается, что выборы пройдут между 8 сентября и 20 октября. Но может быть утверждена и другая дата.