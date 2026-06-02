x
02 июня 2026
|
последняя новость: 06:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июня 2026
|
02 июня 2026
|
последняя новость: 06:16
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаниягу из-за действий в Ливане и остановил удары по Бейруту

США
Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
время публикации: 02 июня 2026 г., 06:05 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 06:25
Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаниягу из-за действий в Ливане и остановил удары по Бейруту
AP Photo/Alex Brandon и Амос Бен-Гершом, GPO

Axios публикует материал Барака Равида и Марка Капуто о напряженном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

По сведениям издания, Трамп резко отчитал Нетаниягу из-за эскалации действий Израиля в Ливане и остановил израильский план ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.

"Ты, б…, с ума сошел. Ты был бы в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого", – приводит Axios слова Трампа, якобы прозвучавшие во время этого разговора. Откуда изданию дословно, включая нецензурную брань, известно содержание разговора, непонятно.

Axios ссылается на двух американских чиновников и еще один источник, ознакомленный с содержанием разговора, но не называет их. В публикации отмечается, что Трамп был крайне раздражен действиями Израиля, поскольку они могли сорвать переговоры США с Ираном. Ранее в тот же день Тегеран пригрозил выйти из переговорного процесса из-за израильских ударов в Ливане.

По словам одного из американских чиновников, Трамп сказал Нетаниягу, что атака по ливанской столице еще сильнее изолирует Израиль на международной арене. Собеседники Axios утверждают, что разговор был одним из самых жестких между Трампом и Нетаниягу с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Американские чиновники сообщили Axios, что Трамп признавал право Израиля защищаться от атак "Хизбаллы", однако считал, что в последние дни Нетаниягу действует непропорционально. Один из чиновников сказал, что президента США особенно беспокоила гибель мирных жителей в Ливане и практика разрушения зданий ради ликвидации одного командира "Хизбаллы".

Израильский чиновник сообщил Axios, что после разговора с Трампом Израиль больше не планирует наносить удары по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.

При этом канцелярия Нетаниягу после разговора заявила, что премьер-министр сказал Трампу: Израиль будет атаковать цели в Бейруте, если "Хизбалла" не прекратит огонь по Израилю, а пока продолжит операции на юге Ливана.

По данным Axios, обсуждаемый США и Ираном меморандум включает прекращение боевых действий в Ливане. Именно это, как пишет издание, стало источником напряжения между Вашингтоном и Иерусалимом: Трамп опасается, что расширение израильской операции в Ливане сорвет переговоры с Тегераном.

Напомним, что утром 1 июня было опубликовано официальное заявление правительства Израиля: "В связи с неоднократными нарушениями режима прекращения огня в Ливане террористической организацией "Хизбалла" и нападениями на наши города и граждан, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ Армии обороны Израиля атаковать террористические объекты в районе Дахия в Бейруте". Однако ударов по Бейруту на этот раз не последовало.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 июня 2026

Трамп в интервью ABC: соглашение о продлении прекращения огня с Ираном может на следующей неделе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2026

Нетаниягу: "Если "Хизбалла" не прекратит атаки, Израиль нанесет удар по Бейруту"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2026

Трамп заявил о прекращении огня в Ливане: "Израильская армия не войдет в Бейрут"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2026

Состоялся телефонный разговор Нетаниягу и Трампа