Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаниягу из-за действий в Ливане и остановил удары по Бейруту

Axios публикует материал Барака Равида и Марка Капуто о напряженном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

По сведениям издания, Трамп резко отчитал Нетаниягу из-за эскалации действий Израиля в Ливане и остановил израильский план ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.

"Ты, б…, с ума сошел. Ты был бы в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого", – приводит Axios слова Трампа, якобы прозвучавшие во время этого разговора. Откуда изданию дословно, включая нецензурную брань, известно содержание разговора, непонятно.

Axios ссылается на двух американских чиновников и еще один источник, ознакомленный с содержанием разговора, но не называет их. В публикации отмечается, что Трамп был крайне раздражен действиями Израиля, поскольку они могли сорвать переговоры США с Ираном. Ранее в тот же день Тегеран пригрозил выйти из переговорного процесса из-за израильских ударов в Ливане.

По словам одного из американских чиновников, Трамп сказал Нетаниягу, что атака по ливанской столице еще сильнее изолирует Израиль на международной арене. Собеседники Axios утверждают, что разговор был одним из самых жестких между Трампом и Нетаниягу с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Американские чиновники сообщили Axios, что Трамп признавал право Израиля защищаться от атак "Хизбаллы", однако считал, что в последние дни Нетаниягу действует непропорционально. Один из чиновников сказал, что президента США особенно беспокоила гибель мирных жителей в Ливане и практика разрушения зданий ради ликвидации одного командира "Хизбаллы".

Израильский чиновник сообщил Axios, что после разговора с Трампом Израиль больше не планирует наносить удары по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.

При этом канцелярия Нетаниягу после разговора заявила, что премьер-министр сказал Трампу: Израиль будет атаковать цели в Бейруте, если "Хизбалла" не прекратит огонь по Израилю, а пока продолжит операции на юге Ливана.

По данным Axios, обсуждаемый США и Ираном меморандум включает прекращение боевых действий в Ливане. Именно это, как пишет издание, стало источником напряжения между Вашингтоном и Иерусалимом: Трамп опасается, что расширение израильской операции в Ливане сорвет переговоры с Тегераном.

Напомним, что утром 1 июня было опубликовано официальное заявление правительства Израиля: "В связи с неоднократными нарушениями режима прекращения огня в Ливане террористической организацией "Хизбалла" и нападениями на наши города и граждан, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ Армии обороны Израиля атаковать террористические объекты в районе Дахия в Бейруте". Однако ударов по Бейруту на этот раз не последовало.