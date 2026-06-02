Начальник оперативного отдела бригадный генерал Исраэль Шомер подал прошение об отставке

Начальник оперативного отдела бригадный генерал Исраэль Шомер подал прошение главе Оперативного управления Генштаба Ицику Коэну о немедленной отставке по личным обстоятельствам.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил просьбу.

В сообщении пресс-службы отмечается, что до назначения преемника Шомера исполнять обязанности начальника оперативного отдела будет полковник А.

Одновременно с этим израильские СМИ, в том числе новостная служба "Кан" и "Гаарец", сообщили, что Шомер был допрошен в связи с подозрением в "нарушении в сфере нравственной чистоты".