Начальник оперативного отдела бригадный генерал Исраэль Шомер подал прошение об отставке
время публикации: 02 июня 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 22:40
Начальник оперативного отдела бригадный генерал Исраэль Шомер подал прошение главе Оперативного управления Генштаба Ицику Коэну о немедленной отставке по личным обстоятельствам.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил просьбу.
В сообщении пресс-службы отмечается, что до назначения преемника Шомера исполнять обязанности начальника оперативного отдела будет полковник А.
Одновременно с этим израильские СМИ, в том числе новостная служба "Кан" и "Гаарец", сообщили, что Шомер был допрошен в связи с подозрением в "нарушении в сфере нравственной чистоты".