x
02 июня 2026
|
последняя новость: 23:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июня 2026
|
02 июня 2026
|
последняя новость: 23:14
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник оперативного отдела бригадный генерал Исраэль Шомер подал прошение об отставке

ЦАХАЛ
время публикации: 02 июня 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 22:40
Бригадный генерал Исраэль Шомер
Yonatan Sindel/Flash90

Начальник оперативного отдела бригадный генерал Исраэль Шомер подал прошение главе Оперативного управления Генштаба Ицику Коэну о немедленной отставке по личным обстоятельствам.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил просьбу.

В сообщении пресс-службы отмечается, что до назначения преемника Шомера исполнять обязанности начальника оперативного отдела будет полковник А.

Одновременно с этим израильские СМИ, в том числе новостная служба "Кан" и "Гаарец", сообщили, что Шомер был допрошен в связи с подозрением в "нарушении в сфере нравственной чистоты".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook