02 марта 2026
Экономика

BlueBird Airways начинает осуществлять "эвакуационные" рейсы из Афин на Синайский полуостров

Авиация
Египет
Греция
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 16:46 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 16:49
Chaim Goldberg/Flash90

Греческая авиакомпания Bluebird Airways сообщила, что "в связи с обстановкой в регионе" с 3 марта начнет осуществлять специальные рейсы. На первом этапе авиакомпания будет выполнять ежедневный рейс в международный аэропорт Табы на Синайском полуострове.

Израильский сайт PassportNews

пишет, что билет можно приобрести только на вебсайте авиакомпании, в его стоимость входит только перелет.

Рейс из Афин в Табу вылетает в 12:00 по местному времени, рейс из Табы в Афины – в 15:15.

