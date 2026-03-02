BlueBird Airways начинает осуществлять "эвакуационные" рейсы из Афин на Синайский полуостров

Греческая авиакомпания Bluebird Airways сообщила, что "в связи с обстановкой в регионе" с 3 марта начнет осуществлять специальные рейсы. На первом этапе авиакомпания будет выполнять ежедневный рейс в международный аэропорт Табы на Синайском полуострове.

Израильский сайт PassportNews

пишет, что билет можно приобрести только на вебсайте авиакомпании, в его стоимость входит только перелет.

Рейс из Афин в Табу вылетает в 12:00 по местному времени, рейс из Табы в Афины – в 15:15.