Военный эксперт: прошлой ночью для перехвата БПЛА "Хизбаллы" не использовалась лазерная система

Военный эксперт Давид Гендельман заявил, что вопреки многочисленным сообщениям, лазерная система "Ор Эйтан" не применялась этой ночью для перехвата ракет и БПЛА "Хизбаллы".

О применении лазерной системы в ночь на 2 марта сообщила одной из первых медиакорпорация "Кан". ЦАХАЛ официально эту информацию не комментировал.

28 декабря 2025 года, после серии успешных испытаний Управление оборонных исследований и разработок при министерстве обороны и концерн "Рафаэль" передали ЦАХАЛу систему лазерной противовоздушной обороны "Ор Эйтан". Система продемонстрировала в ходе испытаний высокую способность перехватывать различные цели – ракеты, беспилотные летательные аппараты и минометные снаряды. Однако она не предназначена для перехвата баллистических ракет.

Лазерная система ПРО принята на вооружение военно-воздушными силами ЦАХАЛа и будет интегрирована в многоуровневую систему обороны, дополняя имеющиеся системы "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец".

Система разрабатывалась под названием "Щит света" ("Маген Ор"), но затем была переименована в "Ор Эйтан" в честь капитана Эйтана Ицхака Остера, офицера спецназа "Эгоз", погибшего 2 октября 2024 года в бою на юге Ливана.

На перехват цели лазерной системой ПРО уходит несколько секунд. Система способна противостоять и залповому огню, однако не является всепогодной.

Стоимость каждой системы "Могучий свет" оценивается в 50 миллионов долларов. При этом стоимость "лазерного выстрела" – от 2 долларов (такую стоимость озвучил Нафтали Беннет, будучи премьер-министром) до 10 долларов (оценка военных экспертов, которая звучала во многих СМИ).

По данным министерства обороны Израиля, система использует луч волоконного лазера мощностью 100 кВт в качестве поражающего фактора. Она способна уничтожать летящие объекты на расстоянии до 10 км, сопровождая цель и поражая ее до разрушения.