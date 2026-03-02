"Кан": операция против "Хизбаллы" может включать наземную фазу в Ливане
время публикации: 02 марта 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 09:55
Высокопоставленный источник в системе безопасности сообщил в эфире радиостанции "Кан" – "Решет Бет", что операция против "Хизбаллы", начатая в ночь на понедельник после вступления "Хизбаллы" в военные действия против Израиля, может быть масштабной.
Он сообщил также, что операция против "Хизбаллы" может включать в себя наземную фазу с переброской войск и техники на территорию Ливана. По словам источника, важно понять: "иммунитета" нет ни у одного политика или военного в "Хизбалле", а также у сторонников этой организации.