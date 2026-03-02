В Москве застрелился предприниматель и политик Умар Джабраилов

В Москве покончил с собой предприниматель и бывший член Совета Федерации России Умар Джабраилов. Как сообщает Baza, его обнаружили в жилищном комплексе Vesper Tverskaya на Тверской улице.

"Врачи смогли приступить к реанимации лишь после вскрытия замка. В итоге в больницу бизнесмена доставили только спустя 2,5 часа после выстрела. К этому моменту Джабраилов потерял много крови и находился без сознания. Спасти его не удалось", – отмечается в сообщении.

По словам его адвоката Тимура Маршани, в последнее время предприниматель находился в депрессии и переживал неудачи на фоне "текущей ситуации", его счета были арестованы.