Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 2 марта, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможны слабые дожди на побережье Средиземного моря и в центре страны.

В Иерусалиме – 4-14 градусов, в Тель-Авиве – 7-18, в Хайфе – 9-17, в Эйлате – 11-21, в Беэр-Шеве – 5-18, на побережье Мертвого моря – 14-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-18, в Ариэле – 6-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-18, на Голанских высотах – 7-17.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

Во вторник – малооблачно. В среду-четверг – местами дожди. В пятницу-субботу солнечно. В воскресенье – местами дожди.