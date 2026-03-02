Axios: США и Израиль отложили начало удара по Ирану на неделю

США и Израиль первоначально планировали начать операцию против Ирана в субботу, 21 февраля, однако стартовый удар был перенесен примерно на неделю по оперативным и разведывательным причинам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.

Авторы публикации Барак Равид и Марк Капуто пишут, что среди факторов задержки назывались неблагоприятная погода в регионе и необходимость более тесной координации между американской стороной и ЦАХАЛом. При этом один из собеседников Axios утверждал, что решения "в последние две недели" несколько раз менялись.

Axios отмечает, что перенос дал президенту США Дональду Трампу дополнительное время для выбора между "двумя параллельными треками" – дипломатией и войной, а также сделал очередной раунд переговоров в Женеве "последним шансом" для Тегерана. В материале утверждается, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Виткофф представили финальное предложение, включавшее, среди прочего, требование моратория на обогащение урана на 10 лет и готовность США поставлять Ирану ядерное топливо для гражданских нужд. Иран предложение отверг, после чего Трамп дал ход военному сценарию.

В статье утверждается, что "окно" для первого удара подбиралось с расчетом на возможность поразить высшее руководство: в публикации говорится, что стартовая атака была задумана как удар по верховному лидеру Али Хаменеи (и членам его семьи), а также по местам сборов высокопоставленных иранских чиновников, которые не проводились в подземных бункерах.