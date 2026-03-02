Трамп заявил, что кандидаты в руководители Ирана убиты, у него есть еще трое "на примете"

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью ABC, что Вашингтон видел возможных кандидатов на руководство Ираном после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи, однако многие из них погибли уже в первой волне ударов.

Трамп сказал: "Атака была настолько успешной, что выбила большинство кандидатов… это не будет кто-то, о ком мы думали, потому что они все мертвы. Второе или третье место – мертвы".

The New York Times приводит другие слова Трампа – о том, что теперь у него "на примете" три кандидата для будущего руководства Ираном, но имен американский президент не назвал. "У меня есть три очень хороших варианта… пока не буду раскрывать", – заявил он.