Внимание, розыск: пропал 27-летний Садик Смаадан из Сегев-Шалома

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 27-летний Садик Смаадан, которого в последний раз видели у него дома в Сегев-Шаломе 15 февраля текущего года, когда он планировал выехать в Кирьят-Малахи. С тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 170 см, стройное телосложение, лысый, описания одежды нет.

Всех, кто обладает информацией, которая поможет найти пропавшего, просят позвонить по телефону полиции 100 или обратиться в полицию Сегев-Шалома по телефону 086449159.