Израиль

Полиция арестовала палестинских нелегалов, мародерствующих во время ракетной тревоги

время публикации: 02 марта 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 10:13
Полиция арестовала палестинских нелегалов, мародерствующих во время ракетной тревоги
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Тель-Авива и Бат-Яма задержали троих жителей территорий, нелегально находящихся в Израиле, по подозрению в том, что воспользовавшись множеством ракетных тревог в ночь на воскресенье они совершили взломы и кражи в трех различных бизнесах в центре Тель-Авива.

В ночь на воскресенье в полицию поступили сообщения о взломе нескольких заведений общепита и кражу имущества, включая кассы с наличными. В ходе расследования были собраны данные с видеокамер и установлена личность воров.

В ночь на понедельник все они были задержаны в квартире в Бат-Яме. Подозреваемые, жители деревни Кабалан на востоке Самарии в возрасте от 18 до 23 лет, были доставлены на допрос. В полиции выясняют их причастность к другим имущественным преступлениям.

