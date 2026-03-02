Полиция арестовала палестинских нелегалов, мародерствующих во время ракетной тревоги

Сотрудники полиции Тель-Авива и Бат-Яма задержали троих жителей территорий, нелегально находящихся в Израиле, по подозрению в том, что воспользовавшись множеством ракетных тревог в ночь на воскресенье они совершили взломы и кражи в трех различных бизнесах в центре Тель-Авива.

В ночь на воскресенье в полицию поступили сообщения о взломе нескольких заведений общепита и кражу имущества, включая кассы с наличными. В ходе расследования были собраны данные с видеокамер и установлена личность воров.

В ночь на понедельник все они были задержаны в квартире в Бат-Яме. Подозреваемые, жители деревни Кабалан на востоке Самарии в возрасте от 18 до 23 лет, были доставлены на допрос. В полиции выясняют их причастность к другим имущественным преступлениям.