02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
02 марта 2026
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Арабы забросали камнями работников на прокладке дороги в Самарии, по ним открыли огонь

Иудея и Самария
время публикации: 02 марта 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 14:38
Арабы забросали камнями работников на прокладке дороги в Самарии, по ним открыли огонь
Flash90

Арабы из деревни Кариют забросали камнями подрядчика, работавшего на прокладке обходной дороги неподалеку от поселка Шило в округе Биньямин. Как сообщает "Сругим", на место были вызваны сотрудники служб безопасности, которые открыли огонь в целях самообороны и сумели отбросить нападавших.

Арабские источники сообщают о ранении двоих человек.

Израиль
