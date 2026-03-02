Арабы забросали камнями работников на прокладке дороги в Самарии, по ним открыли огонь
Арабы из деревни Кариют забросали камнями подрядчика, работавшего на прокладке обходной дороги неподалеку от поселка Шило в округе Биньямин. Как сообщает "Сругим", на место были вызваны сотрудники служб безопасности, которые открыли огонь в целях самообороны и сумели отбросить нападавших.
Арабские источники сообщают о ранении двоих человек.