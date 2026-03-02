ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы службы разведки "Хизбаллы" в Бейруте
время публикации: 02 марта 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 14:20
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает о подтверждении: в Бейруте ликвидирован руководитель разведывательного штаба террористической организации "Хизбалла".
В результате точечного удара по Бейруту в ночь на понедельник, 2 марта, был ликвидирован террорист Хусейн Маклад, который занимал должность руководителя разведывательного штаба террористической организации "Хизбалла".