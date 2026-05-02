ДТП на шоссе 425, трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии
время публикации: 02 мая 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 20:56
Мужчина в возрасте примерно 25 лет получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 425, неподалеку от кибуца Маале а-Хамиша.
В этой же аварии еще один молодой мужчина получил травмы средней тяжести, состояние третьего пострадавшего оценивается как легкое.
Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавших в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".