ДТП на шоссе 425, трое пострадавших, один из них в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте примерно 25 лет получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 425, неподалеку от кибуца Маале а-Хамиша.

В этой же аварии еще один молодой мужчина получил травмы средней тяжести, состояние третьего пострадавшего оценивается как легкое.

Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавших в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".